Sommervarme på Åndalsnes

Nyheter

Folk på Åndalsnes hadde ikke tatt frem sommerklærne i dag, men de kikket to ganger ekstra for virkelig å få med seg at gradestokken viste 18,6 grader den 2. januar. De fulgte kalenderen og trodde nok temperaturen vil gå ned utover dagen. Selv i Isfjorden viste gradestokken 17 grader i bilen da vi dro til Åndalsnes.