Mann i 30-åra lagde bråk på fest - satt i arresten

Sent på kvelden nyttårsaften ble politiet tilkalt i forbindelse med at en uønsket gjest hadde møtt opp på en fest i Molde øst for sentrum. Da politiet kom til stedet skal mannen, som er i 30-åra, ha laget bråk og oppført seg vanskelig. Mannen skal ha vært beruset og nektet blant annet å opplyse personalia til politiet. Han ble derfor innbragt til Molde politistasjon og satt i arresten.