Trapper ned og avslutter letingen ved midnatt

Nyheter

– Mannskaper fra politi og Heimevernet vil fortsette letingen utover kvelden og fram til midnatt. Letingen vil da bli avsluttet for natten, men vil bli tatt opp igjen for fullt når det lysner i morgen, sier operasjonsleder Tove Anita Asp hos politiet i Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke.

Omtrent klokken 21 opplyser opersjonsleder Eivind Klokkersund ved Møre og Romsdal politidistrikt at leteaksjonen gradvis trappes ned utover kvelden.

- Det er ikke et stort mannskap som deltar i søket nå klokken ni i kveld, men i morgen starter søket på nytt for full styrke. Fra klokken ni i morgen tidlig, når en får dagslyset tilbake, vil søket fortsette. Da også med et stort antall frivillige, sier Klokkersund.

Letingen har så langt vært resultatløs.

– Vi vil fortsette letingen i området rundt boligen. Vi har ikke holdepunkter for å lete andre steder. Helikopteret har avsluttet sitt søk for dagen, men vi bli satt inn i letingen igjen i morgen, sier Asp.

Den savnede kvinnen er 79 år gammel og 165 cm høg. Hun ble meldt savnet fra sin bolig i området sørøst for gamle Molde Stadion ved 23-tiden mandag kveld. Hun skal ha hatt på seg lang svart jakke, mørk bukse og høye støveletter.

Politiet er svært interessert i observasjoner av henne etter kl. 22.00 mandag. Personer som kan ha gjort observasjoner av kvinnen bes ringe politiet på tlf. 02800.

– Så langt har vi ikke fått inn noen meldinger om observasjoner som er gjort av kvinnen, sier Asp.