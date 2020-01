Søker i og rundt Moldeelva

Nyheter

Politi, brannvesen og letemannskaper fortsatte onsdag et bredt søk i sentrum av Molde etter et savnet 79 år gammel kvinne, som ble meldt savnet mandag kveld. Leteaksjonen ble startet på ny med full styrke klokken ni tirsdag morgen.

- I tillegg til politiet deltar frivillige og mannskap fra Røde Kors, Heimevernet, Sivilforsvaret, brannvesenet, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder. Det er rundt 180 personer som deltar i søket nå i dag, opplyser operasjonsleder Tor Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Uten spor

Foreløpig står en uten spor i leteaksjonen, og mannskapene må derfor gå bredt i sitt søk rundt kvinnens bolig i området sørøst for gamle Molde stadion. Molde brannvesen har første nyttårsdag bidratt i søket i og rundt Moldeelva, og rundt munningen til elva ut i Moldefjorden. I tillegg til bysentrum blir det søkt langs strandsona i Molde.

- Vi vil fortsette søket for full styrke så lenge vi har dagslys, så vil vi trappe ned etter hvert som det blir mørkt.

- Vi søker foreløpig i de søketeigene vi har lagt opp tidligere i uka, men utover kvelden og i morgen tidlig vil vi gjøre en vurdering på om vi skal legge en ny plan for søket, sier operasjonsleder Gram Franck.

Ber om tips

Den savnede kvinnen er 79 år gammel og 165 cm høg. Hun ble meldt savnet fra sin bolig i området sørøst for gamle Molde Stadion ved 23-tiden mandag kveld. Hun skal ha hatt på seg lang svart jakke, mørk bukse og høye støveletter.

Politiet er svært interessert i observasjoner av henne etter kl. 22.00 mandag. Personer som kan ha gjort observasjoner av kvinnen bes ringe politiet på tlf. 02800.

Samlet på Molde VGS

Letemannskapene har første nyttårsdag satt opp base på Molde videregående skole. På grunn av at det er et stort mannskap i sving hadde en behov for et lokale med større plass.