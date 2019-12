Nyheter

Kondolanseprotokoll legges ut for Ari Behn

Det legges ut kondolanseprotokoll i Oslo domkirke i forbindelse med Ari Behns bisettelse. Protokollen legges ut fra klokken 10 tirsdag, nyttårsaften.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han bisettes fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

Kongen holder nyttårstale

Kong Harald holder sin nyttårstale klokken 19.30. Ordningen med nyttårstaler i radio ble til etter at kong Haakon, kronprins Olav og statsminister Johan Nygaardsvold hadde holdt taler hjem fra London i krigsårene.

Kong Harald holder sin tale nyttårsaften, mens statsminister Erna Solberg (H) taler til folket første nyttårsdag.

Fyrverkeri tross brannkrise

Det tradisjonelle nyttårsfyrverkeriet i Sydney blir gjennomført som vanlig til tross for brannene som herjer flere steder i Australia.

Etter langvarige vurderinger av brannvesenet i delstatshovedstaden ble det bestemt at det fyrverkeriet over havna i Sydney likevel kan holdes til tross for brannfaren, og uten at de støter de mange som er berørt av brannene andre steder.

Hoppuka fortsetter

Tirsdag er det kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen. Nyttårshopprennet følger dagen deretter.

I 2017 sto Daniel-André Tande på toppen av pallen og ble den tiende norske vinneren av det tradisjonsrike rennet. I år ødela Kongsberg-hopperen sammenlagtsjansene i åpningsrennet.