Nyheter

Mann døde i scooterulykke

En mann i 50-årene døde i en ulykke med snøscooter ved Aslakstaulvatn nær Gaustatoppen i Telemark mandag kveld.

Mannen var på tur da han skal ha kjørt inn i et tre. Han ble erklært død på stedet av lege fra et ambulansehelikopter. Politiet etterforsker saken som en ulykke.

Tusener fanget på strand

Flere tusen turister og lokale innbyggere er fanget på en strand, omringet av skogbranner, i den populære kystbyen Mallacoota sør i Australia.

Tirsdag blåste det opp flere branner i området, og innbyggerne og de mange tilreisende til byen måtte søke mot stranda. Opptil 4.000 personer er nå fanget på stranden.

Uvær stengte veier

Flere veier og fjelloverganger i Sør-Norge er stengt. Det gjelder blant annet riksvei 13 over Vikafjellet, som ble stengt på grunn av uvær og flom søndag. Uværet stenger også riksvei 7 over Hardangervidda.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er fremdeles stengt på grunn av uvær, og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er også stengt inntil videre. Riksvei 15 over Strynefjellet og E134 over Haukelifjell er åpnet for fri ferdsel igjen.

Lavere omsetning for Huawei

Telekomgiganten Huaweis styreformann Eric Xu opplyste tirsdag at selskapet, som er avskåret fra å samarbeide med amerikanske selskaper, vil ende med et overskudd som ligger 18 prosent høyere enn fjoråret. Det forventede resultatet blir på 850 milliarder yuan, om lag 1.070 milliarder norske kroner.

Resultatet er likevel flere milliarder kroner lavere enn hva som var forventet da selskapet la fram sine budsjetter i januar.

Carlos Ghosn har forlatt Japan

Den tidligere toppsjefen for Renault-Nissan, Carlos Ghosn, bekrefter at han har reist til Libanons hovedstad Beirut etter at han var løslatt mot kausjon i Japan.

Ghosn (65) er blant annet siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra selskapet han ledet i to tiår. Han avviser at han har rømt fra det japanske rettsvesenet, men at han har flyktet for å unngå urettferdighet og «politisk henrettelse» i en rettssak i Japan.