Rundt 40 mannskaper leter nå etter den 80 år gamle kvinnen som ble savnet fra sitt hjem ved gamle Molde stadion seint mandag kveld.

NÅ: Politiet ber folk sjekke i og rundt hus Politiet ber alle se etter i bakgårder, kjellere og hager i Molde sentrum. Helikopter er satt inn i letingen.

Noen av mannskapene har lett i hele natt, andre kom til på nyttårsaften dag for å fortsette søket. Blant disse er Raymond Isehaug fra Rauma Røde Kors. Romsdals Budstikke treffer ham på nedre bru over Moldeelva, like ved politistasjonen og utløpet av elva.

– Vi er rundt åtte personer fra Rauma Røde Kors, alle kom i løpet av formiddagen, sier han.

Isehaug forteller at byen er delt opp i mange små soner. For egen del ble han sendt for å følge med ved utløpet av Moldeelva.

– De som leder leteaksjonen går bredt ut og holder alle muligheter åpne, sier han.

Isehaug jobber til daglig i Kystverket, og har vært med på leteaksjoner flere ganger tidligere.