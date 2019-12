Anbefaler å droppe fyrverkeri i sterk vind

Nyheter

– Det er meldt kraftig vind flere steder i vårt ansvarsområde i morgen kveld. Alle som skyter opp fyrverkeri er selv ansvarlig for at dette skjer på en trygg og sikker måte. Vi anbefaler IKKE å skyte opp fyrverkeri ved vind opp mot kuling styrke, melder Molde brannvesen på Twitter.

– Det er meldt såpass dårlig vær med til dels svært sterk vind lokalt, at vi ser grunn til å advare og be folk nøye vurdere om det er forsvarlig med fyrverkeri. Er vinden av kuling styrke eller mer, ber vi folk droppe fyrverkeriet. Det sier Endre Dahlen, kommunikasjonsansvarlig ved Molde Brann og redningstjeneste til Rbnett.

– Hva frykter dere kan skje?

– Vi er bekymret for at oppskyting ikke går som planlagt, og at fyrverkeriet kan komme til å gå sidelengs i stedet for oppover. Da er det fare for at det kan treffe både folk og bygninger, sier Dahlen.

Han poengterer at det vil være lokale forskjeller, så her må situasjonen vurderes fra sted til sted.

– Hvordan skal folk kunne vurdere om vindforeholdene er trygge?

– Uten vindmåler er det jo vanskelig å vite vindstyrken nøyaktig. Men er man i tvil, bør man la være, og heller finne på noe annet for å feire. Hver og en har sjøl ansvaret, sier Dahlen.