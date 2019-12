Patruljerende politi opplever at de blir færre

Nyheter

– Vi gjør så godt vi kan. Men jeg føler at vi kommer til kort mye oftere enn tidligere, og det gjør at jeg og mine medarbeidere ofte har dårlig samvittighet, fordi vi vet folk ringer og ber om hjelp. De bør få hjelp, men får det ikke, fordi vi har viktigere ting å gjøre, sier leder Wictor Furøy for patruljeseksjonen ved Sentrum politistasjon i Oslo til NRK.

Furøy har patruljert i 24 år, men har aldri før kjent så mye på at de er altfor få ute, skriver kanalen.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier til NRK at de mener målet om to politifolk per tusen innbyggere, som ble satt for tolv år siden, er utdatert. Grunnen er den kraftige økningen i flere typer alvorlig kriminalitet de siste årene.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener svaret på større kriminalitetsutfordringer ikke nødvendig er flere politifolk, men omstilling og flere politifolk med annen bakgrunn. Han mener de har fått penger til å gjøre det.

– Vi har blant annet foreslått 400 millioner mer til politiet til neste år, altså en reell styrking. Det er blant annet for å øke etterforskningskapasiteten og ansette flere politifolk, sier Kallmyr til NRK.

Han er enig i at det trengs mer ressurser enn det som ble anslått for tolv år siden og viser til budsjettøkninger på knapt 5 milliarder i 2013.