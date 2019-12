Nyheter

Søker etter norsk kvinne

En norsk kvinne har vært savnet siden julaften i Skåne. Politiet mistenker bortføring og har ikke funnet noe som tyder på at hun forsvant frivillig.

Mannskaper fra den svenske kystvakten gjorde fredag søk i vannet ved Skeppsbron, samt langs land – uten å gjøre funn. Dykkere skal etter planen sendes ned i vannet igjen lørdag morgen.

Fortsetter søk etter savnede

Seks personer er fredag funnet døde etter at et helikopter styrtet i et fjellområde på Hawaii.

Lokale myndigheter opplyser til nyhetsbyrået AP at det ikke er noen indikasjoner på overlevende, og at søket etter den savnede vil fortsette lørdag morgen, avhengig av været.

Opposisjonen i India varsler protester

Det opposisjonelle Kongresspartiet planlegger demonstrasjoner over hele India mot statsminister Narendra Modi og hans regjering.

Det har siden starten av desember vært demonstrasjoner i landet mot den nye statsborgerskapsloven som åpner for at innvandrere fra Bangladesh, Pakistan og Afghanistan, som alt oppholder seg i India, kan få indisk statsborgerskap.

30 år siden Havel ble president

For 30 år siden startet det som skulle bli kjent som Fløyelsrevolusjonen i Tsjekkoslovakia. Kommunistregimet falt, og forfatteren Václav Havel ble president.

Havel ble dermed Tsjekkoslovakias første ikke-kommunistiske president siden 1948. Senere ble han president for Tsjekkia.