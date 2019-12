Nyheter

Seks funnet døde etter helikopterstyrt i Hawaii

Seks personer er fredag funnet døde etter at et helikopter styrtet i et fjellområde på øya Kauai i Hawaii torsdag.

Lokale myndigheter opplyser til nyhetsbyrået AP at det ikke er noen indikasjoner på overlevende, og at søket etter den savnede vil fortsette lørdag morgen, avhengig av været.

FN fordømmer menneskerettighetsbrudd

FNs hovedforsamling godkjente fredag en resolusjon som fordømmer brudd på menneskerettighetene til Myanmars rohingya-muslimer og andre minoriteter.

De ber også Myanmar om å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe oppfordring til hat mot rohingyaer i delstatene Rakhine, Kachin og Shan.

Amerikaner drept i rakettangrep

En sivil amerikaner er drept i et rakettangrep mot en militærbase i Kirkuk nord i Irak. Flere amerikanere og irakere er såret.

Ifølge lokale myndigheter ble så mange som 30 missiler skutt mot militærbasen fredag. Det opplyses ikke om tilstand på de skadde.

USA anker terrordom

En ankedomstol i New York ber om en ny dom for en 22-åring som i oktober i fjor ble dømt til 17 års fengsel for å ha planlagt IS-terror. Han innrømte også ha forsøkt å drepe en FBI-agent med kjøkkenkniv da sistnevnte skulle gjennomsøke hjemmet hans på Staten Island i 2015.

Under dissens ber to av de tre dommerne om ny behandling av saken og viser til at retningslinjene for straffeutmåling anbefaler 85 år.