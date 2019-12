Skal gjøre lakseoppdrett til turistattraksjon

Nyheter

Daglig leder Eldar Arne Henden i lakseoppdrettsfirmaet Pure Farming AS har klokkertro på ideen. Firmaet, som har oppdrettsanlegg på Gaustad like ved Atlanterhavsvegen, har nå en søknad inne hos Fiskeridepartementet om å få bygge et visningssenter i tilknytning til oppdrettsanlegget.