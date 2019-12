Nyheter

Pengerapport publiseres

Den europeiske sentralbanken ESB publiserer sin økonomirapport og forklarer viktige pengepolitiske beslutninger.

Den europeiske sentralbanken lot i midten av desember styringsrenten bli stående på null. Samtidig justeres vekstforventningen for neste år ned til 1,1 prosent. Sentralbanksjef Christine Lagarde sa at første oppmuntrende tegnene på at den avtagende veksten i eurosonen er i ferd med å stabiliseres.

Europas største hackerkonferanse

Flere tusen er ventet til den østtyske byen Leipzig for å delta på Europas største årlige hackerkonferanse, Chaos Communication Congress.

Konferansen, som arrangeres for 36. gang, varer fram til mandag.

40 år siden Sovjet gikk i Afghanistan

Det er 40 år siden Sovjetunionen rykket inn i Afghanistan. Sovjetunionen trakk seg ut i 1989.

Tolv år senere gikk USA inn i Afghanistan.

Sjakk i Moskva

VM i hurtig- og lynsjakk i Moskva fortsetter.

Magnus Carlsen har fått en god start på mesterskapet. Med tre seirer og to remis torsdag ligger han godt an etter én av tre dager.

Utfor i Bormio

Fem nordmenn står på startlista for å delta på Verdenscup-utenfor i Bormio i Italia. Konkurransen starter klokken 11.30.

Nordmennene som etter planen skal delta, er: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Stian Saugestad, Rasmus Windingstad.