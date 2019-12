– Nå trenger bedriftene folk

Nyheter

– Vi ser at det har dratt seg sakte og forsiktig oppover etter oljenedturen. Og vi ser at næringslivet her er optimistiske med tanke på 2020. Nå trenger bedriftene å ansette nye folk, sier Flo. Fredag ettermiddag – tradisjonen tro – arrangerer Molde næringsforum Romjulstreffet. I år er det 40 bedrifter påmeldt – og det reklameres med nærmere 150 ledige jobber.