Familien takker for støtten: – Varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange

Dagen etter at Ari Behn gikk bort 47 år gammel, takker familien hans for alle kondolansene og hilsenene.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsrud på vegne av familien til NTB.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel.

Hilsener på nettet og Slottsplassen

Sosiale medier har flommet over av hilsener og kondolanser, og i Oslo møtte mange opp på Slottsplassen for å vise sin respekt.

I tillegg til blomster og lys var det flere håndskrevne hilsener som ble lagt ned ved Karl Johan-statuen. På ett av kortene står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er en vakker sjel. Hvil i fred».

På et annet står det «Du var et lys i et grått land».