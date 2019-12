Alle som har møtt Ari Behn vil sitte igjen med et inntrykk av å ha møtt et helt spesielt menneske.

Nyheter





«Kvil i fred, kjære Ari. Så uendelig trist. Dei lo av deg då du snakka om lysfontener. Men det er nettopp lyset ditt vi tenker på i kveld»

Dette skrev Øystein Hauge på sin facebookprofil da det ble kjent at Ari Behn hadde gått bort, onsdag.

Hauge forteller at han traff Behn under litteraturfestivaler og frilansjobber, blant annet for Bokklubben.

– Debutboka hans «Trist som faen», som jeg også leste noen uker før den kom ut, og som jeg ikke var alene om å oppdage var stor skrivekunst. Seinere ga han meg sin høyst private e-postadresse, der vi så seint som inntil i sommer snakka om blant annet billedkunst, som jo var den andre kunstsjangeren han arbeidet med, forteller Hauge.

Han forteller at alle som har møtt Behn vil sitte igjen med et inntrykk av å ha møtt et helt spesielt menneske.

– Du fornemmer raskt en varme uten sidestykke, et uvanlig stort sosialt talent, forteller han.

– Og det første jeg tenkte da jeg våkna i dag til morran. Noe Anne Holt skrev seint i går kveld: "Si noe vakkert om de levende. Snakk pent om dem som fortsatt er blant oss. Vis kjærlighet til dem som ennå kan ta imot. Ikke vent for lenge". Og som mange av oss fant grunn til å ta videre denne triste kvelden.