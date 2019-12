27. desember er årets byttedag – her er bytterådene

Nyheter

– Det er ergerlig og lite miljøvennlig at gaver havner i skapet. Bruk romjulen til å bytte gavene som ikke passer. Har du fått ei bukse i feil størrelse, eller dobbelt opp av samme bok, har vi rådene til deg for et sømløst bytte, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver og jurist i Forbrukerrådet.

Her er Forbrukerrådets bytteråd: