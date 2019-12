Nyheter

Kongeparet på julegudstjeneste

Tradisjon tro skal kongeparet delta på julegudstjeneste i Holmenkollen kapell.

Kongeparet har i år feiret jul på Kongsseteren med prinsesse Märtha Louise. Kong Harald (82) ble forrige uke sykmeldt med en virusinfeksjon, men mandag meldte Slottet at han var på bedringens vei.

Paven holder juledagsmesse

Pave Frans holder sin tradisjonelle Urbi et Orbi-messe fra balkongen på Peterskirken.

Under messen i Peterskirken julaften var pave Frans sitt budskap at man må være god mot andre, selv om andre ikke er gode mot deg.

Dronning Elizabeth holder juletale

Dronning Elizabeths årlige juletale sendes på britisk TV.

Ifølge britiske medier som har sett utdrag av talen, kommer hun til å si at 2019 har vært et ganske så «humpete år». Og at det har vært et kaotisk og krevende år for briter flest og for kongefamilien, er det liten tvil om.

30 år siden Ceausescu ble henrettet

Det er i dag 30 år siden Romanias diktator Nicolae Ceausescu og kona Elena ble henrettet etter en summarisk rettssak. Henrettelsen markerte slutten på kommunistdiktaturet i landet.

Revolusjonen i Romania som startet i 1989, krevde over 1.100 menneskeliv. Den førte også til at Ceausescu ble styrtet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix