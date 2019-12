Politimann siktet for voldtekt - kjennelse blir kjent i dag

Nyheter

Fengslingskjennelse for polititjenestemann

En politimann fra Nordland som er siktet for misbruk av sin stilling ved å ha hatt seksuell omgang med flere kvinner, samt for voldtekt, ble framstilt for forlenget varetektsfengsling fredag.

Kjennelsen blir kjent i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Putin åpner jernbanebro

Russlands president Vladimir Putin skal delta i en seremoni for å åpne for togtrafikk over den kontroversielle broen i Kertsjstredet mellom Krim-halvøya og Russland.

Russland annekterte halvøya i 2014 og har håndhevet en streng kontroll over skip som seiler i Kertsjstredet, til sterk kritikk fra det internasjonale samfunnet.

Samtaler om fangeutveksling i Ukraina

Representanter fra Ukraina, Russland, separatistene og OSSE gjør et siste forsøk for å få i stand en avtale om fangeutveksling innen utgangen av året.

Ukraina og Russlands ble tidligere i desember enige om å inngå en våpenhvile i Øst-Ukraina. Avtalen inneholdt også punkt om tilbaketrekking av soldater og fangeutveksling.

Syrias utenriksminister til Russland

Utenriksminister Walid Muallem skal møte sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Det syriske regimet har ved hjelp fra Russland intensivert luftangrepene mot opprørskontrollerte provinsen Idlib i Syria. Over 30.000 mennesker skal ha flyktet fra området de siste dagene.