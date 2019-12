Minst 18 drept i nytt fangeopprør

Nyheter

Mann knivstukket i Oslo

En mann i 50-årene er innlagt på sykehus etter å ha blitt knivstukket på Torshov i Oslo natt til mandag. En mann i midten av 20-årene er pågrepet.

Skadeomfanget på den fornærmede mannen er fortsatt uavklart. Han skal imidlertid ha vært bevisst og oppegående da politiet kom til stedet.

180 hjem tapt i Australia-branner

Det brenner på rundt 200 steder i Australia, og ifølge Reuters gikk om lag 180 hjem tapt i helga. Én person er meldt omkommet i brannene de siste to dagene. Blant annet ble landsbyen Balmoral nærmest utslettet.

Til sammen har nå mer enn 900 boliger i landet brent ned, nær 800 av dem i delstaten New South Wales. Seks personer har mistet livet i brannene.

30 personer evakuert

30 personer ble evakuert fra to nærliggende leilighetsbygg da det begynte å brenne i en bygning på Fagernes i Oppland natt til mandag.

Alle som evakueres, blir sjekket på legevakt på grunn all røyken. Røykdykkere har søkt gjennom bygget som brenner.

Nytt dødsfall etter vulkanutbrudd

Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand 9. desember er steget til 19 etter at en person til er bekreftet død av politiet i Auckland mandag.

47 mennesker var på øya da vulkanutbruddet skjedde 9. desember. To savnede er antatt omkommet og ført til havs.

18 nye fengselsdrap i Honduras

Minst 18 innsatte er drept i et nytt fengselsopprør i Honduras, opplyser militæret i landet.

Ifølge lokale medier skjedde drapene denne gangen i fengselet El Porvenir.

Forrige fredag endte en konfrontasjon mellom to bander i fengselet Puerto de Tela også i 18 drepte. Dødstallene har dermed kommet opp i minst 36 på under 48 timer.

Tre personer lettere skadd i trafikkulykke

En person ble sendt til sykehus og to personer ble fraktet til legevakt etter at to biler kolliderte i Ålesund søndag kveld.

Alle framstår som lettere skadd, men det skal være store materielle skader på bilene.