Kuling og regn på nyttårsaften?

Nyheter

Selv om det kan komme noe nedbør i romsdalsregionen første juledag – og på noen steder vil dette komme som snø – må du nok se langt etter en hvit jul her i området i år.

«Trøsten» får være at det blir stabilt fint vær gjennom romjula stort sett med et par minus til fire-fem plussgrader og oppholdsvær – og lite med vind.

Regn og vind

For nyttårsaften ser det derimot verre ut. Allerede mandag 30. desember forventer meteorologene nedbør og bra med vind i romsdalsregionen. Yr.no melder om stiv kuling 15 meter i sekundet på Ona denne dagen, og 13 meter i sekundet på nyttårsaften. Åtte grader og 12-13 millimeter med nedbør per døgn hører også med i dette varselet ei uke fram i tid.

Meteorologene hos Storm.no mener det vil komme betydelig mer nedbør og at det også vil blåse kraftigere – opp mot 19 meter i sekundet på Ona.

Bedre i indre strøk

I Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Fræna, Eide og Gjemnes melder yr.no om laber til frisk bris 7-10 meter i sekundet for disse dagene, og nedbør i form av regn. Også her blir det mildt. Storm.no melder noe mer vind og mer nedbør også her.

I indre strøk vil det være mindre vind disse dagene. Det melder både Yr og Storm. Både Eidsvåg og Åndalsnes får 2-5 meter i sekundet disse dagene, men det skal regne bra også her.

Dermed ser det ut til at det bare er å forberede seg på en fuktig nyttårsfeiring, i ordets rette forstand, uansett hvor i romsdalsregionen du bor.