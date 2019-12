Slik unngår du å bli tidenes verste julegjest

Nyheter

Allerede i november var The New York Post ute med sine tips og råd, basert på en undersøkelse blant 2.000 amerikanere om såkalt gjesteromsetikette, og avslørte de verste overtrampene en gjest kan begå, samt de verste som de spurte selv hadde opplevd.

Topp tre på fy-lista var å ankomme uten å være invitert eller å ha sagt ifra på forhånd, å snoke rundt uten å be om lov og å ødelegge vertens eiendeler.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet OnePoll for Mattress Firm og viste at også over 40 prosent hadde lite til overs for høylytte gjester og gjester som røyket og rotet.

Nordmenn skal hjem

Ifølge en elektronisk spørreundersøkelsen gjennomført av Respons Analyse for SpareBank 1 i perioden 14.–21. november i år blant 1.019 personer skal også en stor andel nordmenn tilbringe mye tid tett på familie i jula.

Hele 32 prosent, noe som tilsvarer over 1,3 millioner personer, sier de skal reise til familien, mens 4 prosent, noe som tilsvarer nesten 181.000 personer, skal reise og være hos venner.

I tillegg er det flere som skal reise andre steder, som på hytta og til utlandet, uten at det spesifiseres om det er sammen med venner og familie. Totalt skal hele 45 prosent i Norge reise bort i jula – nesten 1,9 millioner innbyggere.

Det gjelder å oppføre seg om det skal bli trivelig for alle parter.

Ubehøvlet

Blant andre irriterende ting gjester gjør, er å ta med seg ekstra, uinviterte personer til selskapet, og ikke minst komme hjem sent og overstadig beruset, ifølge The New York Posts undersøkelse.

Det står heller ikke høyt i kurs å kreve masse av verten og forsyne seg med mat og drikke uten å spørre først.

Til tross for at en ganske høy andel kunne liste opp mye som var irriterende, svarer hele 63 prosent at de syns det er koselig å ha venner og familie på overnattingsbesøk, til og med når de oppfører seg drøyt. Tre netter er imidlertid nok, generelt sett. Etter det begynner det å bli litt mye for de fleste vertene.

Blant det verste folk har opplevd, er at en gjest sovnet naken i stua, en annen gjest satte fyr på rommet sitt, mens en tredje slo hull i veggen.

Blant ufine ting verter har oppdaget, var at gjester stjal penger fra dem, mens det også blir reagert på at en gjest tok med seg vertens kjæledyr til sengs. En annen likte dårlig at en full gjest gjorde om på juledekorasjonene i huset.

Svar på spørsmål

Kravene til en god vert er faktisk langt lavere enn til en god gjest. Det absolutt beste man kan gjøre er å være hjelpsom hvis gjesten har et spørsmål, det setter 43 prosent pris på. Deretter handler det mye om forberedelser på gjesterommet: Legg fram mer enn ett håndkle, det liker svært mange, og sørg for at senga er komfortabel og oppredd – en god natts søvn er viktig for mange – og sørg for tilgang på toalettsaker på badet.

En liten lapp med passord til internett blir også satt veldig pris på. Hvis husverten i tillegg lar være å bråke mye om morgenen, men i stedet vekker gjestene med en ferdig brygget kopp med kaffe, da får vedkommende stjerne i margen.

Kanskje greit å ikke følge opp alle punkter, da, som å besørge alle måltider og levere friskt vann på rommet hver dag, ellers kan det hende gjestene ikke drar etter de kritiske tre døgnene?