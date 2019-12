Plastjuletre og el-sykkel til jul

Nyheter

Kunstig eller ekte juletre? Hadde du spurt meg for tre år siden, ville jeg sagt: Ha, ha! Et tre er et tre hvis det har røtter, stamme og greiner. Noe annet kan pr. definisjon ikke kalles et tre. Det er bare en haug med grønnaktig plast som desperat forsøker å likne, med tidvis nokså nitrist og gummiaktig resultat. Ikke lukter det tre. Ikke kjennes det ut som tre. Ikke har det fargen som tre. Så takk, men nei takk. Her skal det kun være ekte vare. Og gjerne selvhogst. Selv om er langt mer magisk å jakte juletre i eventyrene enn den ofte regntunge virkeligheten, der det viser seg kul umulig å finne et eksemplar av arten som ikke er vindskjevt, tett i toppen, men desto mer bart nedentil, eller mangler greiner på ytterst kritiske punkt.