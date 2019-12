– Fei for egen dør, Vetle!

Nyheter

– Jeg er forundra over det hardkjøret denne regjeringa driver overfor kommunene. Det vi ser i saka der regjeringa legger ned mange skatteinnkrevingskontor i kommunene, er enda en storstilt sentralisering. Vetle Wang Soleim snakker om robuste fagmiljø, men disse robuste fagmiljøene vokser ut over alle proporsjoner og blir et stort byråkraft. Og fagmiljøene samles sentralt i landet, mens det bare blir små kontor ute i distriktene, sier Geir Inge Lien (Sp) og gir følgende melding til Vetle Wang Soleim: