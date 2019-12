Nyheter

Like etter klokka ett natt til lørdag møtte en politipatrulje på en bil på Hustad. Sjåføren kjørte i svært høy hastighet, noe som medførte fare for politipatruljen, som måtte svinge delvis av vegen for å unngå kollisjon.

– Politiet kjørte etter bilen, og fikk stanset den etter hvert. Sjåføren er en mann i 20-årene fra distriktet. Politiet oppretter sak, og mannen fikk førerkortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt.