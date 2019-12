Hvit jul blir stadig sjeldnere

Nyheter

Det skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider.

– Endringene er størst i lavlandet på Øst- og Sørlandet, der store deler av befolkningen bor. Enkelte områder fra svenskegrensen til Kristiansand, fra kysten og 30-80 km inn i landet, har hatt 10 færre hvite julaftener de siste 30 årene, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Isaksen har ved hjelp av snøkart og observasjoner av snødybde på noen målestasjoner sammenliknet de siste 30 årene med normalperioden fra 1961 til 1990. Hvit jul betyr i denne sammenheng snø på bakken 24. desember.

På fjellet er det fremdeles høy sannsynlighet for hvit jul. Her er det ingen tydelige endringer sammenliknet med tidligere fordi temperaturen forblir lav nok til at julesnøen blir liggende.

Også i Møre og Romsdal er det fortsatt store muligheter for hvit jul - om enn ikke i år. Møre og Romsdal samt kysten fra Trondheim til Tromsø har hatt tre av fire julaftener med snø, viser statistikken til Meteorologisk institutt.