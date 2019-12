Hør Åge Hareide snakke om tida i England: – Vi var rockestjerner

Nyheter

Åge Hareide har levd et langt liv i fotballen, både som trener og spiller. Denne uka er han gjest hos Romsdals Budstikkes podkast, ”RB-sporten”.

I episoden, som du kan lytte til inne i denne saken, forteller han om tida i MFK både som både spiller og trener, røverhistorier fra da han spilte i engelsk fotball på 80-tallet og suksessen i skandinavisk fotball både med klubb- og landslag.

Hareide forteller blant annet at det ikke var bare bare å spille fotball da han slo igjennom på 70-tallet. Før han dro til England måtte han kombinere utdanning i Oslo med fotball-satsinga i MFK. Han trente med Skeid og Vålerenga mens han var i Oslo, før han måtte sette seg i bilen mot Molde for å være med på kamper annenhver helg.

– Den gangen var vi amatører, og måtte sørge for å skaffe oss ei utdanning. Jeg pendlet to år til Oslo for å få revisor-utdanning. Jeg kjørte hjem annenhver helg og spilte hjemmekampene. Det var ikke tilfredsstillende, så derfor jeg var ute av landslaget i en periode på to år, forteller Hareide, som kom tilbake igjen med flagget på brystet da Norge spilte mot England på Wembley i 1980.

Det skulle senere vise seg at nettopp den kampen var starten på utenlandseventyret for Hareide.

I 1981 dro han nemlig til Manchester City som den første nordmannen direkte fra norsk fotball. Han forteller om et kultursjokk som møtte ham på de britiske øyer. Den siste kampen han spilte for MFK var på Sande stadion mot Sunndal. Like etter skulle han debutere mot Everton.

– Det var veldig stor forskjell. Det var mer en rockekultur enn sportskultur der borte. Vi var rockestjerner. Det er ikke tvil om det. Vi måtte låse inn bilene våre på parkeringsplassene, og det var på mange måter et hysteri rundt det. George Best skapte mye av det. Han bodde forresten i nabolaget mitt, og det var en turistattraksjon å gå forbi huset hans, avslører Hareide.

Ble sett rart på

Den nevnte rockekulturen gjorde at han ble sett rart på da han drev med oppvarming foran debuten. Han ble på mange måter sett på som for proff av lagkameratene da han visste hvilke motspillere han skulle møte og hvordan motstanderlagene spilte.

– Jeg var helt i panikk på Goodison da jeg skulle spille min første kamp fra start. Jeg løp i trange korridorer. Folk så rart på meg, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke ville ligge i badekaret eller sitte på radiatoren for å bli varm. Det var sånn at spillerne satt inne i garderoben og kikka på hesteveddeløp fram til fem minutter før kampen begynte, ler Hareide.

Han avslører også at de fra tid til annen kunne få servert alkohol før kampstart for å holde varmen.

– På kalde kvelder fikk vi oss en liten oppstrammer så vi kunne bli varme innvendige, sier Hareide, til stor latter fra panelet, som denne gangen består av Calle Indbjør, Trond Hustad, Ole Bjørner Loe Welde og Pernille Huseby.

