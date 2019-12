Fisk, feidar og ny frisk

Nyheter

Nede ved Midsundbukta har no Kulturminnecompagniet pakka saman og avslutta restaureringsarbeidet. Antonbua, som for eit års tid sidan stod der nokså nedsarva, lyser no med nymalte vegger, fint ordna gamle vindauge, og nypussa skifertak. Dermed er eit nytt kapittel i sagaen om den svært så omtalte sjøbua i Midsund sentrum avslutta. Ingen selvfølge – bua har vore tema for mykje strid og debatt, også om riving.