Den grønne jula

I år skulle jeg endelig kjøpe er kunstig juletre. Et juletre av 100% plast, et industrielt produsert tre - fritt for insekter, null dryss av barnåler, så rent og så enkelt. Et tre jeg kan sette på lager til neste år, null stress med avfallshåndtering og en engangsinvestering som gjør at jeg også sparer penger i det lange løp. En riktig så god plan etter egen mening.