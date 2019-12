NRK varsler ny sesong av «Exit»

Nyheter

Det er NRKs dramasjef Ivar Køhn som bekrefter ny sesong av suksess-serien i en pressemelding fredag.

– Vi håpet på en avklaring før jul, og det fikk vi til. Det som ligger på bordet av nye ideer, historier og research, har gjort at vi har besluttet å gå for en ny sesong av «Exit». Jeg håper og tror det er flere enn meg som er spente på fortsettelsen, sier han i meldinga.

Fortsetter i samme spor

Det er produksjonsselskapet Fremantle som produserer dramaserien «Exit» for NRK. Også sesong to vil være basert på ekte historier fra det norske finansmiljøet.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for at NRK vil ha en sesong til av «Exit». Manusforfatter Øystein Karlsen startet å skrive i oktober, og i likhet med sesong 1, bygger fortsettelsen på historier fra de fire gutta og fra finansmiljøet der vi gjennom høsten har gjort ytterligere intervjuer, sier Petter Testmann-Koch.

Han er eksekutiv produsent og administrerende direktør i Fremantle.

– Vi har tidligere sagt at det er en virkelighet som langt overgår fiksjonen, og denne sesongen viser et enda bredere spekter av hvor langt den virkeligheten går. Kvinnene i miljøet får mer plass denne gangen, uten at historiene på noen måte blir hverken mildere eller varmere av den grunn, sier Testmann-Koch.

Tobias Santelmann (Henrik), Jon Øigarden (Jeppe), Simon Berger (Adam), Pål Sverre Hagen (William) og Agnes Kittelsen (Hermine) har alle bekreftet at de er klare for sesong to.

Kommer i 2021

Manusarbeidet til den nye sesongen er allerede i gang. Innspillingen vil skje i løpet av 2020, og sannsynligvis vil sesong to være klar for visning i 2021, skriver NRK i pressemeldinga.

«Exit» er den mest strømmede dramaserien i NRKs strømmetjeneste NRK TV noensinne. Snittet på de åtte episodene i sesong 1 ligger nå på 1.102.000 avspillinger. Legger man til lineær TV-seeing, ligger snittet på 1.358.000.