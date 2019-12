Nyheter

Legger fram finansieringsgaranti for E18-utbygging

Regjeringen bevilger penger til ny E18 vestover mellom Lysaker og Ramstadsletta. I forbindelse med statsråd på Slottet vil regjeringen legge fram en bompengeproposisjon hvor de garanterer finansieringen av prosjektet.

E18-prosjektet har lenge vært omstridt. I høst underskrev flertallet i Viken, representert ved Ap, MDG, SV og Sp, en erklæring om å fryse prosjektet.

Evakuering på Lance

Minst én person evakueres fra skipet Lance grunnet medisinske årsaker av Hovedredningssentralen Nord-Norge. Et helikopter fra Svalbard skal gjennomføre evakueringen fra skipet som står fast i isen i Polhavet.

Skipet er i Polhavet i forbindelse med hentingen av Børge Ousland og Mike Horn. Polfarerne har gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen.

Johnson legger fram brexitlov

Statsminister Boris Johnson legger fram et lovforslag som bereder grunnen for å forlate EU 31. januar.

Johnson har også varslet et forslag som vil gjøre det lovlig å forlenge overgangsperioden etter brexit. Den varer ut 2020, men avtalen med EU åpner for forlengning med ett eller to år, men det vil han ikke ha noe av.

Julenissen åpner handelen

Tradisjonen tro åpner julenissen handelen og ringer børsbjellen fredagen før julaften.

Torsdag endte Oslo Børs på sitt høyeste nivå siden oktober i fjor. Økningen var på 0,7 prosent til 922,56 poeng.