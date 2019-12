Nyheter

President Donald Trump stilles for riksrett

Etter nesten tolv timer med intensiv debatt i Representantenes hus onsdag, ble det flertall for å stille USAs president Donald Trump for riksrett.

Presidenten er tiltalt for to punkter, maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen. Trump refser avgjørelsen, og han mener det er et forsøk på å annullere valgseieren hans i 2016.

WHO-rapport: Færre menn røyker

Tobakksbruken blant menn minker for første gang, melder Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin årlige, globale tobakksrapport.

WHO forventer at to millioner flere menn vil slutte å røyke de neste årene og seks millioner innen 2025.

Opplysninger mulig på avveie

Personopplysningene til 9.000 ansatte i Skatteetaten kan være på avveie etter at de i strid med avtalen hadde vært tilgjengelig for Evrys ansatte i Ukraina, skriver Dagens Næringsliv.

Skatteetaten omtaler hendelsen som veldig alvorlig og et brudd på personvernlovgivningen. Evry beklager og sier det har vært en svikt i rutinene.

Unntakstilstand i australsk delstat

Den australske delstaten New South Wales innfører en sju dager lang unntakstilstand på grunn av skogbrannene og det varslede været de neste dagene.

Torsdag var det delstatens hovedstad Sydney igjen fullstendig dekket av røyk. Temperaturene var også over 40 grader.