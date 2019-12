– Skal Molde være en geriatrisk avdeling?

Nyheter

Molde: – Skal dere gå for en «nattvekter»-tilnærming og kutte i alt, kan dere jo kutte mye mer? Det er jo masse mer man ikke «trenger», men hvem vil bo her om kommunen skal være en geriatrisk avdeling? sa Grydeland etter Frps forslag om et stort løft i eldreomsorgen i nye Molde på 150 mill. kroner.