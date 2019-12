Warholm er journalistenes yndling

Nyheter

I Aalunds PR-barometer for 2019 har analyseselskapet undersøkt hvilke idrettsutøvere landets sportsjournalister syntes er best på mediehåndtering. Hekkeløper og verdensmester Karsten Warholm (23) er kåringens soleklare vinner.

– Det er jo veldig hyggelig å gå til topps på en slik kåring. Dette setter jeg stor pris på, sier Warholm til Kampanje.

Warholm synes samarbeidet med journalistene har fungert bra.

– Vi har respekt for hverandres arbeid, og det tror jeg er mye av grunnen til at vi får til et godt samarbeid.

80 journalister har deltatt i Aalunds kommunikasjonsundersøkelse «PR-Barometeret sport 2019», og lovordene haglet da journalistene skulle forklare hvorfor Warholm er den beste idrettsutøveren når det gjelder mediehåndtering.

– Han byr på seg selv, forstår sin posisjon og gir samtlige som har møtt opp samme energi. Uavhengig av om de står først eller bakerst i køen, uttalte én av journalistene.

Warholm forsvarte VM-tittelen sin på 400 meter hekk under Doha-mesterskapet i august.

Løperen fra Ulsteinvik har en travel treningshverdag, men ofrer likevel mye av tiden sin til pressen.