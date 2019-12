Fra i natt går ferjene mellom Molde og Vestnes som normalt

Nyheter

Utfylling av 7000 tonn stein har stoppet utvaskingen og stabilisert sjøbunnen ved Molde ferjekai. Fra i natt seiler ferjene i sambandet E39 Molde-Vestnes som normalt igjen. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Arbeidet startet opp mandag 25. november. Framdriften har stort sett vært som forventet.

– Vi har hatt stopp i arbeidet i fem netter på grunn av dårlig vær. Ellers har arbeidet gått som planlagt, forteller byggelederne Hanne Skrede og Oskar Einarsson i Statens vegvesen.

Ingen dro bort på grunn av støy

En støyvurdering som ble gjort før arbeidet startet, viste at et relativt stort område i Molde sentrum ville bli utsatt for støy over grenseverdiene som normalt tillates for nattarbeid. Nær 300 huseiere fikk derfor brev fra Statens vegvesen med varsel om arbeidet og tilbud om alternativ overnatting. Dette er det imidlertid ingen som har benyttet seg av, opplyser vegvesenet.

Klart for støyende arbeid på kaia – naboer får tilbud om flytting Nå skal arbeidet med å sikre ferjekaia i Molde starte. De som bor innenfor «støysonen» kan søke om flytting.

– Det ble målt lavere støy enn det vi i verste fall forventet og vi har heller ikke fått klager på støy fra naboene. Vi ønsker å takke både trafikantene og naboene for tålmodigheten de har vist mens vi har jobbet, sier de to byggelederne.