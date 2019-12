Nyheter

Stemmer over riksrettstiltale mot Trump

Representantenes hus skal debattere tiltalepunktene og skal deretter stemme over om de skal vedta at president Donald Trump skal stilles for riksrett i Senatet.

Demonstrasjoner er varslet utenfor kongressbygningene.

Årets siste spørretime på Stortinget

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) møter i den muntlige spørretimen i Stortinget.

Deretter er det ordinær spørretime.

Ap-ledelsens halvårige oppsummering

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre oppsummerer det politiske halvåret.

Oppsummeringen kommer dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) kom med sin. Solberg snakket både om situasjonen rundt barnevernet og den omstridte kommunereformen.

Flyktningforum avsluttes

FNs globale flyktningforum avsluttes i Genève. Over 1.000 representanter fra regjeringer, næringsliv og organisasjoner deltar på høynivåkonferansen, som holdes ett år etter at FNs flyktningavtale kom på plass.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ledet den norske delegasjonen.