Nyheter

Nordmann skadd i trafikkulykke i Namibia

En mann i 20-årene fra Bodø er alvorlig skadd etter at han ble påkjørt da han var på sykkeltur i Namibia, ifølge Avisa Nordland. En svensk kvinne omkom, mens hennes kjæreste behandles for lettere hodeskader.

Bodøværingen og et svensk vennepar skal ha blitt påkjørt bakfra av en lastebil da de var på sykkeltur 13. desember, ifølge avisen.

Tidenes dårligste KrF-måling i Bergen

Med en oppslutning på 1,3 prosent er Kristelig Folkeparti nesten utradert i Bergen. Resultatet er det dårligste noensinne for KrF på Bergens Tidendes partibarometer.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen, mener den rekordlave oppslutningen kan skyldes at partiet har ulike strategier lokalt og nasjonalt. Rot i byrådet trekkes også fram som en mulig årsak.

Savnede trolig ført til havs

Politiet i New Zealand tror de to som er savnet etter vulkanutbruddet på White Island forrige uke, er ført til havs.

Visepolitimester Mike Clement sa onsdag at myndighetene er dypt lei seg for at de ikke har kunnet finne levningene etter de to siste savnede, en australsk tenåring og en lokal turguide.

Temperaturrekord i Australia

Australia opplevde onsdag den varmeste dagen som noen gang er registrert i landet. Den nye, rekordhøye gjennomsnittstemperaturen er på 40,9 grader.

Den tidligere rekorden på 40,3 grader ble satt 7. januar i 2013, melder BBC.

Skipsfarten foreslår avgift

En samlet internasjonal skipsfartsnæring foreslår pålegge seg selv en drivstoffavgift som skal finansiere lav- og nullutslippsløsninger.

Alle skip skal betale 2 dollar per tonn drivstoff de kjøper, foreslås det. Over en tiårsperiode vil dette bidra til 50 milliarder kroner til forskning og utvikling, ifølge Rederiforbundet.