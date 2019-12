Nyheter

Klokka 14.16 tirsdag ettermiddag melder Molde brannvesen om ei trafikkulykke på Røbekk.

– Det har vært et sammenstøt mellom to personbiler,og det er to personer involvert i ulykka. Vi har fått melding om at det skal være snakk om noe personskade på en av de involverte, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Sammenstøtet skal ha funne sted ved avkjøringa til Krohn jordbær.

Vegen var lenge stengt i begge retninger, og det var lang kø på stedet. Klokka 14.42 opplyser vegtrafikksentralen midt at vegen er åpnet for dirigering. De melder likevel at det fremdeles vil være kø på stedet.

Saka oppdateres.