Røykutvikling i tomannsbolig i Nordbyen

Nyheter

Klokka 13.38 tirsdag ettermiddag meldte Molde brannvesen om røykutvikling i en tomannsbolig i Rognebærsvingen i Nordbyen i Molde.

Da brannvesenet kom til stedet kom det svart røyk fra taket, men denne avtok raskt. Det var heller ikke observert åpne flammer.

Klokka 13.50 melder Møre og Romsdal 110-sentralen via Twitter at det ikke var noen brann på stedet, og at brannvesenet undersøker årsaken til røykutviklingen.

Politiet melder at ingen personer er skadet, og at alle er evakuert. Det skal heller ikke være store skader i huset, men noe røyk- og vannskader. Restverdisikring er rekvirert, opplyser politiet.