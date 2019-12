Ferjestøtte i 2021?

Nyheter

OSLO: Det er bevegelse i stortingsmiljøet for å se på hvordan staten kan hjelpe til på en enda bedre måte for å få satt inn nullutslippsferjer og hurtigbåter. Politikere fra de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre ber regjeringen komme med en redegjørelse allerede i mai om hvordan ulike virkemidler og støtteordninger kan hjelpe fylkeskommunene med å innføre fartøy med ny miljøteknologi. Det er klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) som leder departementet som styrer virkemidlene staten har for å få tatt i bruk nullutslippsfartøy. Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal mener staten bidrar alt for lite i overgangen til miljøferjer. Underfinansieringen er på minst 120 millioner kroner.