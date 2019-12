Nyheter

Parlamentet trer sammen

Det britiske Parlamentet trer sammen for første gang etter valget. De konservative fikk under forrige ukes valg et klart flertall av setene i Parlamentet, mens Labour gikk på et valgnederlag.

Statsminister Boris Johnsons plan er å legge fram lovforslaget som baner vei for brexit, i Underhuset førstkommende fredag.

Solberg oppsummerer halvåret

Statsminister Erna Solberg inviterer pressen for å oppsummere andre halvår av 2019.

Under forrige oppsummering i juni fikk bompengestriden i regjeringen mye oppmerksomhet.

Søreide deltar på ministerforum

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder den norske delegasjonen til det første ministerforumet for global flyktningrespons.

Formanet går tirsdag og onsdag i Genève i Sveits.

Kjennelser om norske barnevernssaker

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kommer med kjennelser om norske barnevernssaker.