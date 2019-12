Nyheter

Mann knivstukket i Oslo sentrum

To personer, en mann og en kvinne i 40-årene, er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble knivstukket ved et utested i Brugata i Oslo sentrum sent søndag kveld.

Den fornærmede mannen fikk knivskader i begge armene. Tilstanden er ukjent. Politiet har gjort beslag av en kniv.

Tyv brøt seg inn hos gullsmed

En tyv kom seg unna med smykker og diamanter for en ukjent verdi da de brøt seg inn i en gullsmedforretning i Porsgrunn natt til mandag.

Det var alarmselskapet som butikken var koblet til, som varslet. Da politiet kom fram til stedet, ble det konstatert at en stor stein var kastet inn gjennom inngangsdøra og at en glassmonter inne butikken var knust.

Flere vil vrake Sanner som nestleder

Medlemmer av valgkomiteen i Høyre og Unge Høyre åpner for å vrake 1. nestleder Jan Tore Sanner fra lista til Høyres landsmøte neste år, skriver Aftenposten.

– Vi trenger fornyelse i ledelsen. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestledere nå og at vi ikke bare erstatter Bent Høie. Begge har vært nestledere lenge, sier Lise Berger Svenkerud i Høyres valgkomité.

USA oppfordrer til nye samtaler

USAs spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun, oppfordrer landet til å vende tilbake til forhandlingsbordet og sier alle tema er aktuelle å snakke om.

Nord-Korea har satt frist til slutten av året for USA til å komme med innrømmelser i de fastlåste samtale om atomvåpen.

Bolsonaro ut mot klimakonferanse

Brasils president Jair Bolsonaro kaller resultatet av FNs klimakonferanse, kjent som COP25, for et økonomisk spill for rike europeiske land.

– Jeg vil gjerne vite: Har det kommet en resolusjon som sier at Europa skal plante flere trær, eller skal de bare fortsette å plage Brasil?, sa Bolsonaro, som er uttalt klimaskeptiker.

Tap for Wild

Mats Zuccarellos Minnesota Wild klarte ikke å holde tritt med Chicago Blackhawks helt til oppgjørets slutt og endte 3-5-tap på bortebane søndag.

Dette var det første tapet på tre kamper for Wild. Mats Zuccarello fikk drøye 13 minutter på isen.