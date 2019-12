Nyheter





Under trussel om å bli offer for «fortetningsraseriet,» og få en av tallrike nye og forvokste «seniorboliger» som nabo, vil jeg komme med en ytring, vel vitende om at noen kan føle seg støtt.

Kommunen har altså vedtatt at deler av byen skal «fortettes», og med dette som alibi er det nå en livlig byggeaktivitet i byen. Mange av byggeprosjektene blir kalt seniorboliger eller eldreboliger. De er som oftest i meget høy prisklasse, og innrettet på personer med stor betalingsevne. Det er altså først og fremst snakk om «business» for både tomteeiere og utbygger.

Ideen med «fortetning» av byer må være å tilby folk bolig i pressområder, gjøre de fleste tilbud tilgjengelig til fots og begrense privatbilismen. Mange av byggprosjektene, som bruker Kommunens vedtak om fortetning som alibi, oppfyller ingen av disse kriteriene, og gir da ingen mening.

Det naturlige ville være å la en fortetningsprosess skje «sentrifugalt» over tid. Men nå bygges det flermannsboliger helt vilkårlig, midt inne i tradisjonelle villastrøk mange steder i byen, f.eks. langt vest på Bjørset (som jeg kjenner best) 3-4 km fra sentrum, der det ikke finnes noen urbane tilbud, og der bussen går en gang i timen. Der brukes begrepet fortetning kun som skalkeskjul for profittsøkende tomteeiere og utbyggere som har funnet ut at Bjørset er et stille og fredelig område som kan appellere til velstående «seniorer» fra øvre middelklasse. Det er egentlig kun barn som vil ha gangavstand til sosiale tilbud (skole og barnehage) på Bjørset, men barnefamilier blir ikke prioritert av utbyggere, fordi de ikke har stor nok kjøpekraft, og boligene er utformet slik at de ikke er tilpasset barnefamilier. Bjørset er i ferd med å bli kommunens geriatriske bydel. Det bygges snart ikke annet enn eldreboliger og seniorboliger der. Den demografiske strukturen er i ferd med å bli helt ute av balanse. De få barna som vokser opp, vil jo tro at et voksent menneske har minst tre bein, eller går på hjul. Og den lokale skolen (Kvam) har raskt synkende elevtall.

Som ledd i «fortetningen» er det reist mange bygninger i Molde, som jeg – av diplomatiske grunner – vil beskrive som «mindre pene.» Det er naturligvis en subjektiv oppfatning. Det gjelder særlig en del kasseformede flermannsboliger i modernistisk stil som på brutalt vis er blitt sprengt inn mellom eksisterende småhusbebyggelse. Mange av disse bygningene oppleves som rene overgrep mot nabolaget, dels gjennom sin størrelse, dels gjennom sitt brudd med tidligere byggeskikk. De tilfører ikke nabolaget noe av estetisk verdi. Flere av bygningene ser ut til å være tredd ned på tomta med skojern. Noen bygg er forsøkt bygget i en mer tradisjonell stil – som er bra – men er presset inn på alt for liten tomt, slik at sluttresultatet blir ulykkelig.

Disse omtalte bygningene er formodentlig tegnet av arkitekter. Men jeg regner med at de sitter i lomma til utbyggere, som strengt tatt ikke har annet mål enn å maksimere sin fortjeneste. Men arkitekter skal jo også leve, og helst leve godt. Jeg har ingen illusjoner om at faglig integritet trumfer næringsvettet. Jeg har noen ganger sett på TV-program og lest i RB om hvordan arkitekter selv ønsker å bo. Det er så fjernt som overhodet mulig fra disse modernistiske bygningene som de produserer rundt om i byen.

Kommunen opererer med en grense for bebygd areal på 30%. Det er en meget aggressiv arealutnyttelse. Til sammenligning har en Oslo en BYA på 24% i sammenlignbare villaområder (kfr. Småhusplanen). Hvordan forsvare en slik ulikhet

For å gi plass til disse boligene rives det fullt brukbare eneboliger. Intet innlegg må unngå å bruke ordet «bærekraft», og det er relevant i denne sammenheng. Rivningen bidrar til søppelberget og er et provoserende overflodsfenomen.

Jeg undrer meg på om det finns en slags funksjon som by-arkitekt her i byen – som har et overordnet ansvar for utviklingen. Ikke bare for at regler om høyde, utnyttelsesgrad, avstander etc. blir overholdt -, men som er ansvarlig for at estetiske og demografiske hensyn blir ivaretatt? Hvordan ønsker man at byens identitet skal utformes? Hvordan tar man vare på lokalmiljøets karakter? Hvordan gir man vanlige mennesker følelsen av å ha et hjemsted som de opplever som sitt?

Molde har tidligere hatt en viss karakter, men den er i ferd med å utvannes. For meg ser det ut til at kommunen har abdisert. Nå for tiden ser det ut til at det er utbyggere, og deres behov for inntekter, som bestemmer alt. Og – som det heter i ordspråket: «den som kun har en hammer i redskapskassa, ser bare spiker.» Så lenge man holder seg innenfor visse tekniske begrensninger, er det tydeligvis «fritt fram.» Men gode naboskap og gode sosiale relasjoner mellom mennesker er mer enn bare boliger. Folk flest har et sterkt forhold til sine hjem. De må ha en rett til å påvirke sitt bomiljø. Jeg synes at det burde vært en mye bedre dialog mellom kommune, utbygger og publikum i forkant av et boligprosjekt. Det blir helt feil at alliansen utbygger/arkitekt skal ha enerett på å definere kvaliteten av et naboskap og boligstrøk. Byens arkitektur bør tilhøre folket.

Dagens ordning med nabovarsel med mulighet for høringsuttalelse er bare et spill for galleriet. Alle vet at privatpersoner vil tape i møte med overmakten.

Hvor er arkitektene selv i denne problematikken? Er det intet ved dagens situasjon som kan gi rom for skepsis eller faglig kritikk? Og kan det finnes en kritisk journalist som kan fatte interesse for emnet?

Nå vil det åpne seg store områder for boligbebyggelse på Rotvoll, Lundavang, kanskje Stuevollen (?), og på Hjelset nær SNR. Dette er nye områder som kan utvikles i sin egen karakter. Og byens boligbehov vil bli dekket i lang tid fremover. Da bør det i alle fall settes en stopper for den pågående vandalisering av tradisjonelle villastrøk rundt om i byens utkanter.





Yngve Sørum





