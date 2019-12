Styreleder Roar Beck i Molde Kommunale Pensjonskasse har tro på plasseringa til 82,5 millioner: – Istad en langsiktig investering for MKP

Nyheter

Molde: Når Molde kommune kjøper Moldekrafts aksjepost på 17 prosent i Istad AS for 165 millioner kr, skal Molde Kommunale Pensjonskasse (MKP) overta halvparten. Det betyr at MKP kjøper 8,5 prosent av aksjene i Istad for 82,5 millioner kr.