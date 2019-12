Millionstøtte til utvikling og produksjon av hydrogen til ferjer og cruiseskip i Geirangerfjorden

Nyheter

Lokal produksjon av hydrogen ved bruk av delvis innestengt elvekraft, legger til rette for at transportsektoren kan omstille seg til nullutslipps-løsninger både på Geirangerfjorden og omkringliggende områder.

Fakta Pilot-E PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova

PILOT-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

PILOT-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.

PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.

For ytterligere informasjon, se pilot-e.no.

Selskapet er ledet av Flakk Gruppen i Ålesund med Hexagon Composites (høytrykksløsninger for lagring og transport av hydrogen), Hyon (integrerte hydrogenløsninger), TAFJORD (strømleverandør), Fiskerstrand (skipsdesign og verft), Gexcon (sikkerhets- og risikoløsninger), SINTEF (forskningsinstitutt) samt Stranda kommune som sentrale samarbeidspartnere.

–Vi er både stolte og glade for å ha blitt tildelt finansiering fra Pilot-E ordningen slik at vi sammen med våre dedikerte og kompetente partnere kan utvikle, produsere og levere grønt hydrogen til bruk i den kjente verdensarvfjorden, sier Knut Flakk, styreleder og eier av Flakk Gruppen.

–Vi skal utvikle grønne og bærekraftige hydrogenløsninger slik at visjonen om nullutslipp på fjorden nå kan realiseres og ser fram til å samarbeide med kundene og tilby våre løsninger for å imøtekomme de individuelle behovene de måtte ha.

– PILOT-E gjør det mulig å satse tungt på å utvikle gode bærekraftige energiløsninger. Teknologi som gir reduserte utslipp og samtidig økt verdiskaping er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innen transportsektoren. Her kan Norge utvikle løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Geirangerfjorden, som er et UNESCO verdensarvområde, mottar ca. 800 000 besøkende per år, hvorav ca. 360 000 er cruiseturister. For å redusere den lokale forurensningen, er det vedtatt å innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferjer i verdensarvfjordene innen 2026.

Prosjektet starter opp i januar 2020, med sikte på levering av grønt hydrogen senest i 2023.

Hydrogenproduksjonen vil skje ved bruk av delvis innestengt vannkraft på Hellesylt som ligger i den ene enden av verdensarvfjorden. Konvertering av ferjene som opererer mellom Hellesylt og Geiranger til hydrogen vil gi nullutslipps-løsning og redusere CO₂-utslippene i Geirangerfjorden med 2.370 tonn per år. Produksjonsanlegget vil også kunne levere hydrogen til lastebiler, busser og andre kjøretøy i regionen.

Pilot-E ordningen er en finansieringsordning for norsk næringsliv lansert som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova SF. Målet med ordningen er å fremme raskere utvikling og distribusjon av nye, miljøvennlige energiteknologier og tjenester for å bidra til å redusere utslipp både i Norge og internasjonalt.

–Skal vi nå klimamålene må vi gjennomføre et radikalt skifte fra fossil energi til nye utslippsfrie løsninger i alle sektorer. Disse prosjektene viser at vi har et næringsliv som tar en lederrolle i å utvikle ny, lavutslippsteknologi. Klimakrisen er en enorm utfordring, men gir også nye muligheter for norsk næringsliv. Gjennom Pilot-E støtter regjeringen teknologiutvikling som kutter utslipp og legger til rette for grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg støtter satsingen:

– Hydrogen kan spille en viktig rolle i fremtidens energisystem og kan redusere utslipp i en rekke sektorer. Innen blant annet maritim sektor har Norge gode forutsetninger for å lykkes og i fjor tildelte PILOT-E midler til tre prosjekter for hydrogenfartøy. I år tas dette ett skritt videre gjennom tildeling til to prosjekter som skal skape en helhetlig verdikjede for bruk av hydrogen til sjøbasert transport. PILOT-E er et viktig virkemiddel for å få teknologien raskere i bruk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

