Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører

Nyheter



Den såkalte skolebidragsanalysen fra Utdanningsdirektoratet viser hvor mye den enkelte skole bidrar til å bedre elevenes karakterer, og hvor mye skolene bidrar til at elevene består og hindrer at de slutter underveis.

Fakta om skolebidragsundersøkelsen – Utdanningsdirektoratet har sett på resultatene for landets videregående skoler og beregnet hvordan disse er hvis man tar hensyn til at skolene har elever med ulik bakgrunn og sammensetning. – Det er beregnet et landsgjennomsnitt, og skolene er målt mot dette for å se om bidraget til elevenes læring er mer, mindre eller på nivå med gjennomsnittet. – Beregningen ser på tre sider av skolenes bidrag: karakterpoeng, årsbestått og deltakelse. – Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må ses i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen informasjon om skolens tilstand. – Utdanningsdirektoratet har også laget skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Kilde: Kunnskapsdepartementet

Undersøkelsen, som har sett på resultater fra videregående skoler, viser at forskjellene mellom fylker er størst når det gjelder i hvilken grad de lykkes med at elevene fullfører og består.

Resultatene for alle fylkene i skolebidragsundersøkelsen I hvilken grad skolene bidrar at elevene fullfører i de studieforberedende utdanningsprogrammene, fordelt fylkesvis i henhold til landsgjennomsnittet: – Akershus +0,8 – Aust-Agder -0,7 – Buskerud +0,7 – Finnmark -1,2 – Hedmark +4,9 – Hordaland -1,3 – Møre og Romsdal +, 3,6 – Nordland +0,9 – Oppland +2 – Oslo -1,8 – Rogaland -0,8 – Sogn og Fjordane +0,4 – Telemark +0,8 – Troms -0,7 – Trøndelag -0,5 – Vest-Agder +0,2 – Vestfold -1,2 – Østfold -0,6 I hvilken grad skolene bidrar at elevene fullfører i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, fordelt fylkesvis i henhold til landsgjennomsnittet: – Akershus -0,4 – Aust-Agder +1,2 – Buskerud 0 – Finnmark -1,5 – Hedmark +3,9 – Hordaland -1,7 – Møre og Romsdal +2,6 – Nordland +1 – Oppland +0,6 – Oslo -5,7 – Rogaland +2,3 – Sogn og Fjordane +0,2 – Telemark -1,2 – Troms +0,3 – Trøndelag -0,7 – Vest-Agder -1,5 – Vestfold -2,8 – Østfold -1

På topp er de studieforberedende utdanningsprogrammene i Hedmark og Møre og Romsdal som bidrar mest til at elevene fullfører, med henholdsvis 4,9 og 3,6 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Oslo, Hordaland og Vestfold på jumboplass

Skolene i Oppland og Akershus bidrar også positivt til at elevene består med henholdsvis 2 og 0,8 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Mens de studieforberedende programmene i Oslo, Hordaland og Vestfold ligger under snittet med henholdsvis -1,8, -1,3 og -1,2 prosentpoeng.

På yrkesfaglige utdanningsprogram er også disse tre fylkene på jumboplass når det gjelder å bidra til å få elever til å fullføre og bestå.

Også her gjør Hedmark og Møre og Romsdal det best.

Sanner: Fylkene må bidra mer

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til at elevene fullfører videregående. Han mener det er viktig at skolene gjør mer for at flere fullfører.

– Jeg har en klar forventning om at fylkene særlig bidrar til å løfte de skolene som henger etter, sier han.

Undersøkelsen tar hensyn til elevgrunnlaget og viser for eksempel hvordan skolen løfter elever med et dårlig utgangspunkt. Undersøkelsen gir dermed et mer nyansert bilde av skolenes resultater, men tallene gir ikke svar på hvorfor forskjellene oppstår.

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal se på hva som skiller skolene, og hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. Gruppa skal levere sin første delrapport i 2020.

– Regjeringen har som mål at ni av ti elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030. Skal vi nå målet, må vi lære av dem som lykkes i dag, og finne og dele de gode tiltakene som virker, sier Sanner.