– Ingen jubel hos oss

Nyheter

AUKRA: For bedriftene på Gossen og den delen av Aukras innbyggere som er avhengig av ferjene i hverdagen, er det høgere ferjetakster som er nyttårshilsenen. Da fylkestinget debatterte innføringen av autopass tirsdag 10. desember, fulgte representanter fra næringslivet nøye med. Fylkestinget samlet seg om å avlyse den foreslåtte ekstra takstøkningen på én takstsone. Men for sambandet Aukra-Hollingsholmen kommer det likevel prisøkning på to takstsoner for trafikantene fra 1. januar 2020.