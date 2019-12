Kommunedirektøren med forslag til hvordan kjøpet av Istad-aksjene skal finansieres

Nyheter

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl innstiller på at Molde kommune skal si ja til den framforhandla avtalen om å kjøpe aksjene som Moldekraft AS eier i Istad AS. Prisen er 165 millioner kroner. Det går fram av sakspapirene til kommunestyremøtet i nye Molde kommune 19. desember.