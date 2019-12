Nyheter

Ni personer evakuert fra tre hus i Gjesdal

Heftig regn har skylt vekk grunnen under veier og forårsaket flere ras i Rogaland. Tre hus er evakuert i Gjesdal i Rogaland på grunn av rasfare tirsdag kveld.

Tirsdag kveld varslet en mann Gjesdal brannstasjon umiddelbart da han kjørte i et hull i veien rett utenfor sitt eget hus i Bjørkeveien i Gjesdal. Vannmengden i bakken var årsaken.

For farlig å finne savnede på vulkanøy

Åtte personer som er savnet etter vulkanutbruddet på New Zealand mandag, antas å være omkomne. Faren for et nytt utbrudd gjør at det er uaktuelt å hente dem, opplyser politiet.

47 personer var på øya da utbruddet skjedde, og 25 personer er kritisk skadd.

Domstol i USA stopper Trumps Mexico-mur

En domstol i USA hindrer Trump-administrasjonen i å bruke 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge en mur langs grensa til Mexico.

Det kommer fram i en kjennelse fra en domstol i El Paso i Texas. Justisdepartementet sier de kommer til å anke avgjørelsen.

Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen

Regningen kan bli stor for Babcock, etter at både jetfly og forsvarshelikoptre er satt inn for å sikre ambulanseberedskapen i lufta i nord.

Ifølge Klassekampen er det trolig selskapet Babcock International som må ta regningen for den ekstra medisinske beredskapen staten har sett seg nødt til å sette inn for å sikre pasienttransporten i Nord-Norge.

Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid

Mats Zuccarellos Minnesota Wild ble først fullstendig overkjørt av gjestene Anaheim Ducks, men reiste seg på slutten. Likevel tapte de kampen 2-3 på straffe.

Dette var det andre tapet på rad for Minnesota Wild.