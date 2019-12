Hvem er Årets romsdaling?

Nyheter

Utnevnelsen av Årets romsdaling er en fast juletradisjon for mediehuset Romsdals Budstikke. Vår kandidatliste skal inneholde mennesker som har utmerket seg på ulike områder i løpet av året.

Blant årets kandidater finner du både de som legger ned en betydelig frivillig innsats, de som står bak store idrettsprestasjoner, noen som har markert seg i det politiske liv eller med redningsdåder. Vi har kandidater som uredd har stått fram for det de brenner for og de som har delt sin sterke historie og som jobber for å fjerne tabuer.

Du bestemmer

Og Årets romsdaling skal være lesernes pris. Hvert år mottar vi flere tusen stemmer, og vinnere har uttalt at nettopp dette er noe av det som gjør det spesielt å bli hedret.

Våre lesere har kåret både idrettshelter, hverdagshelter, næringslivstopper og andre som i sine år utmerket og markert seg på en spesiell måte. Blant dem som har mottatt denne hedersprisen finner vi også mennesker med et sterkt engasjement og de som har lagt ned en betydelig innsats gjennom frivillig arbeid.

Gjennombrudd

I fjor ble Ragnhild Mowinckel fra Molde kåret til Årets romsdaling etter både verdenscupseier og to OL-sølv.

– Jeg kan ikke klage på 2018, det var et gjennombrudd med mange drømmer og mål som gikk i oppfyllelse. Sånn sett har det vært et litt ubeskrivelig år, jeg er ikke god nok med ord til å beskrive det egentlig. I dette livet er det utrolig mange år som går likt siden du gjør det samme. Men 2018 blir nok litt annerledes, for en gangs skyld. Det er et år jeg alltid kommer til å huske, sa Mowinckel etter utdelingen.

Om å få Budstikkas hederspris sa hun dette;

– Det er hyggelig å få fra redaksjonen, men det er kanskje enda hyggeligere å få stemmer fra folket og de som følger med her. Jeg setter utrolig pris på at folk følger med, og det merker jeg på tilbakemeldingene jeg får: at det er veldig mange som jeg ikke trodde fulgte med på sport eller alpint som nå gjør det. Det er veldig gøy at folk bryr seg, og at de viser det.

Slik stemmer du

Den våre lesere kårer til Årets romsdaling får et spesiallaget kunstverk av Arne Nøst.

Avstemningen er åpen fram til 19. desember kl. 24.